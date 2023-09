Celle, via al restyling dello spazio sportivo di via Valle: spazio a basket, volley, calcetto e paddle/tennis

La giunta comunale di Celle ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto di riqualificazione dello spazio sportivo di Via Valle ai Piani.

Il progetto nasce da una proposta formulata dal gruppo Scout di Celle Ligure con lo scopo di ampliare sul territorio comunale l’offerta di intrattenimento sportivo/ludico.

"Il progetto mira infatti a verificare le possibilità di realizzazione un impianto polisportivo ad indirizzo ludico aggregazionale giovanile dove le dimensioni dei campi da gioco, dei vari sport, in via indiretta, a causa del limitato spazio, ove pur non fornendo esatte planimetrie di gioco, consentirà ai giovani momenti di aggregazione, svago e confronto creativo - dicono dal comune cellese - Gli stessi saranno così indotti ad utilizzare lo spazio messo a disposizione, deputandolo da 'non luogo' a parte attiva di rigenerazione del tessuto urbano, generando

una più complessa sinergia con la città ed il suo intorno. Al fine d’avvicinare e rendere visibile il recuperato polo aggregazionale si ipotizza di utilizzare una sorta di 'voliera' come perimetrazione spaziale dell’area di gioco".

La pavimentazione preesistente sarà pulita con l'asportazione di ogni residuo e sarà rifatta con un sistema multistrato ad elevata elasticità a base di resine acriliche in dispersione acquosa con tappetino in gomma granulare per campi multisport outdoor. Il colore sarà tinta terra di Siena bruciata con colorate in varie cromie le linee delimitanti le aree da gioco dei vari sport praticati. Si avranno tracciati ed arredi specifici per il gioco del basket, pallavolo, calcetto e paddle/tennis.

Per dare accesso al sito, lato sud, il "percorso pedonale d’ingresso", dotato di cancello metallico, ora in parte pavimentato a verde, sarà oggetto di intervento per realizzare una nuova pavimentazione pedonale a servizio dei portatori di handicap, unendo l'ambito alle aree già pavimentate. Tutte le aree saranno pavimentate con una finitura continua policroma in resina antisdrucciolo.

L’area da gioco sarà segnata da un sistema di ritti metallici, ognuna dotato di giusto plinto, con un'apposita rete antisfondamento sia laterale sia di copertura. L’impianto godrà di varchi predisposti con un apposito serramento e sarà dotata di tutti i servizi ed attrezzature necessarie alla pratica dei vari sport di cui sopra.