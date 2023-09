Restauro del San Giacomo affidati i lavori. Apertura dei cantieri prevista a ottobre

Il Comune ha affidato alla Cesag di Genova i lavori del recupero del complesso del San Giacomo. Un intervento delicato che l'impresa si è aggiudicata con il 16,22% del ribasso sulla base di gara. La durata prevista dei cantieri è di 730 giorni, due anni dalla consegna dei lavori.

I restauro riguarderà la chiesa, l'abside e parte dei chiostri. Nella fase di progettazione sono state fatte numerose osservazioni da parte della Soprintendenza, come la rimozione di tutte le parti che erano state aggiunte con la trasformazione del complesso in caserma, la rimozione di elementi come i pilastri centrali, la scala in una delle cappelle che porta al solaio e il solaio stesso.

Un'altra parte riguarda la messa in sicurezza, il miglioramento delle condizioni statiche e il recupero degli affreschi. In uno studio la Soprintendenza aveva segnalato il grave stato dell'edificio dove manca una parte del tetto in ardesia, causa di infiltrazioni soprattutto in corrispondenza della facciata e del presbiterio e con una rotazione della facciata, che ne poteva compromettere la stabilità.

Ci sarà il restauro delle parti pittoriche dell'abside e del coro e approfondimenti stratigrafici e diagnostici nella parte dove si trovavano le cappelle dei notabili savonesi, abbattute quanto con la trasformazione in caserma e che verranno ripristinate. Il progetto prevede il recupero del pontile, saranno rifatte le coperture e nel chiostro e ricostituita la volta a crociera della prima cappella. Il finanziamento previsto dal Pnrr è di 3.875 mila euro.