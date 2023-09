Politica |

Bergeggi, l'Amministrazione ferma sul rigassificatore: "Siamo contrari, non abbiamo avuto alcuna garanzia"

Il sindaco Rebagliati e i suoi consiglieri chiedono certezze sull'impatto ambientale e turistico: "Saremo parte attiva nei procedimenti ogni qualvolta chiamati in causa"

E' il Comune con la minor estensione territoriale ma col maggior coinvolgimento nel futuro posizionamento della nave Golar Tundra, vista la vicinanza geografica, tra quelli del Golfo dell'Isola. E ora è anche il primo a esprimersi fermamente sulla vicenda: l'Amministrazione di Bergeggi dice fermamente no al rigassificatore. "Volendo rispondere alle numerose domande poste dai cittadini bergeggini e dai frequentatori del nostro territorio sulla questione del rigassificatore, ribadiamo la nostra posizione, già manifestata in più occasioni istituzionali e non. Siamo contrari al rigassificatore". Comincia così la nota della squadra del sindaco Nicoletta Rebagliati, che spiega: "Non ci sono state date garanzie sull’impatto ambientale, in particolare sull’ecosistema marino dell’Area Marina Protetta e della ZSC, di cui siamo gestori. Non abbiamo garanzie riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei nostri cittadini e alle ricadute negative socio-economiche sul nostro territorio, basato sul turismo e sulla fruizione sostenibile delle nostre bellezze naturali". "Condividiamo le preoccupazioni delle istituzioni e delle varie rappresentanze del tessuto economico e sociale che abbiamo avuto modo di incontrare in queste settimane - aggiungono dall'Amministrazione bergeggina - e teniamo a sottolineare che il Comune di Bergeggi sarà parte attiva nei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ogni qual volta chiamato a esprimersi sugli aspetti di propria competenza. In quelle sedi verranno presentate puntuali e approfondite osservazioni al progetto con un supporto tecnico adeguato". "Quale sintesi delle attività a oggi svolte, verrà convocato un Consiglio Comunale straordinario con un unico punto all’ordine del giorno, dedicato al rigassificatore" annunciano in chiusura di nota.

Redazione

