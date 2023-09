Loano, dopo 45 anni chiude lo storico pastificio della famiglia Fiandaca (FOTO)

L'amministrazione comunale, nelle figure del sindaco Luca Lettieri e dell'assessore Enrica Rocca, ha voluto omaggiare i titolari Salvatore e Maria prima della meritata pensione: "È uno dei pastifici storici di Loano conosciuto dai loanesi e dai tanti turisti che in questi anni sono passati di qui per acquistare un 'cabarèt' di pasta artigianale fresca - le parole del primo cittadino - É nei carruggetti orbi e dietro al bancone di questa bottega storica abbiamo sempre trovato gli amici Salvatore e Maria. Il pastificio della famiglia Fiandaca dopo 45 anni chiude per la meritata pensione dei titolari e non potevamo mancare per ringraziarli per aver contribuito a rendere più vivo e attrattivo il nostro centro storico in tutti questi lustri".