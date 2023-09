Uppi “con il rigassificatore “la ricaduta sul valore degli immobili sarà negativa”

“Il 15 marzo 2023 l’Europa ha decretato che i paesi membri, Italia compresa, dovranno smettere di bruciare i combustibili fossili entro il 2035, abbandonando le caldaie a gas entro la medesima data ed il metano è purtroppo un combustibile fossile. Ciononostante la Regione Liguria offre al governo, o meglio alla società Snam che lavoro il metano, il posizionamento nella rada di Vado Ligure e Savona di un’enorme nave rigassificatrice che comincerebbe a funzionare nel 2026 quando la crisi Russia-Ucraina potrebbe non più sussistere. Ma per costruire quest’impianto serviranno grandi lavori sottomarini, sottoterra ed in superficie, con impiego di capitali enormi, anche pubblici e tutto ciò avverrebbe senza una logica strategia di lungo periodo, stante la fatidica data del 2035. Cosi fra pochi anni ci troveremo, nel savonese, con ingombranti ed inutili condutture (anzi relitti) sotto il mare, sottoterra ed in superficie da dover smaltire, possibilmente senza far danni. Oppure li lasceremo in eredità ai nostri figli, come hanno fatto i nostri padri da sempre”.

“Ma vale la pena spendere davvero cifre astronomiche, altrimenti meglio utilizzabili, per un combustibile destinato ad essere dismesso come ha stabilito la UE? Oppure sarebbe meglio spendere quei soldi per incentivare le fonti rinnovabili che sono sicure? Poi chi sta sostenendo il progetto sa che secondo la legge Seveso sugli incidenti industriali (decreto legislativo. 2003/105) si tratta di impianto ad alto rischio di incidente rilevante e nocivo, anche per la qualità dell’aria? Infatti, l’impianto, emetterà inquinanti come gli ossidi di azoto (NOX) assieme a fughe di metano e restituirebbe al mare numerose tonnellate all’ora di acqua raffreddata che conterrebbe, tra l’altro, anche ipoclorito di sodio, più noto col nome di amuchina. E quali sarebbero gli effetti sull’ambiente marino e sulle spiagge del litorale che oggi si fregiano della bandiera blu per la balneazione? E’ bene anche prendere atto che impianti di rigassificazione analoghi, come quello di Ravenna e Rovigo distano dalla costa 8 chilometri od addirittura 15 e che a Piombino l’amministrazione comunale oggi (chissà perché) non lo vuole più. Cosi quella nave rigassificatrice arriverebbe proprio da noi posizionandosi pericolosamente vicino alla costa, anzi più vicino a Savona che a Vado”.