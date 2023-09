Rigassificatore, Cgil Savona contro la Regione: "Tenta in tutti modi di sottomettere i territori con scelte non condivise"

"E' necessario contrastare e cambiare una volta per tutte questo modello di politica che mette all'angolo le istituzioni locali, i sindacati confederali, le comunità, le associazioni e i cittadini". Cosi commenta in una nota la Cgil Savona.

"Un modello che diminuisce la partecipazione e quindi la democrazia, portato avanti dal Governo che non si confronta sulla manovra di bilancio, così come la Regione Liguria che tenta in tutti i modi di sottomettere i territori con scelte non condivise, senza confronto, su temi straordinariamente importanti come quella del rigassificatore".

"In queste settimane il presidente della Regione ha fatto un miracolo, è riuscito a compattare un fronte larghissimo fatto di associazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali e comitati, più in generale migliaia di cittadini su un tema fondamentale come quello della difesa dell’ambiente. Un fronte comune che dice basta ad imposizioni e decisioni unilaterali".

"Una risposta del territorio che non si vedeva da decenni in provincia di Savona, che ha sovrastato perfino il silenzio assordante dei consiglieri regionali di maggioranza eletti in provincia di Savona e di alcuni sindaci che rifiutano addirittura il confronto pubblico con i propri cittadini, oltre ad essere sempre pronti a chinarsi alla decisioni della Regione Liguria, anche quando queste scelte sono profondamente sbagliate".

"Questo silenzio istituzionale, che almeno fino ad oggi continua ad esserci, non si è sentito per nulla, perché è stato sovrastato dalla voglia di partecipazione dei cittadini. Voglia di partecipare e confrontarsi, nonché di essere informati e poter decidere del proprio futuro e quello dei figli e nipoti - concludono dalla Cgil Savona - Quella partecipazione e quel confronto che la Regione ha deciso di non mettere in campo per questo progetto, così come per altre questioni che sono fondamentali per la vita delle comunità savonesi. Democrazia è partecipazione, sempre".