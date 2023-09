Intravede dentro a un camper oggetti che gli erano stati rubati: due denunciati per ricettazione

Sembra essere stata quasi opera del destino, o quello che qualcuno chiama karma, quella che ha fatto scattare la denuncia per ricettazione a carico di due cittadini italiani accusati di aver rubato alcuni oggetti.

Protagonista della vicenda è stato un giovane savonese che, transitando nel parcheggio di un noto centro commerciale della zona, è riuscito a intravedere dalle porte aperte di un camper lì parcheggiato, alcuni degli oggetti che gli erano stati sottratti nella nottata tra lunedì e martedì (4 e 5 settembre, ndr).

Immediata è stata la segnalazione che ha consentito agli operatori delle volanti della Questura di Savona di identificare gli occupanti del mezzo ed individuare la refurtiva che è stata immediatamente riconsegnata alla vittima.

"Ancora una volta si ribadisce l’importanza del contributo di tutti i cittadini nella cosiddetta sicurezza partecipata tramite segnalazione di fatti delittuosi al numero unico di emergenza 112 al fine di consentire un immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine ed il ripristino della legalità nel minor tempo possibile, come avvenuto in questo caso" commentano dalla Questura savonese, evidenziando come "i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile".