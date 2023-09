Savona |

Manifestazione per dire "no rigassificatore", le regole del coordinamento

Il coordinamento dei comitati e forze politiche contrarie al rigassificatore hanno diffuso il decalogo che regola la "catena umana" in programma per domani alle 15 sulle spiagge savonesi

Contro il "mostro del gas", a difesa delle spiagge del litorale il coordinamento che riunisce comitati e forze politiche ha organizzato una "catena umana" scrivendo un decalogo di regole da seguire. "E' una manifestazione pacifica ed apartitica aperta a tutti i cittadini - scrive il coordinamento - al fine di preservare la bellezza naturale del nostro territorio e del nostro mare e lo slogan che verrà pronunciato a gran voce durante la catena è ' Difendiamo il nostro mare'. "Frasi ingiuriose o comportamenti violenti non sono consentiti. Deve essere osservato il massimo rispetto per i bagnanti non interessati. Bandiere o canti inneggianti a gruppi o partiti politici non sono consentiti, così come scritte offensive su striscioni o magliette dei partecipanti alla catena". "Non devono essere occupati dalla catena e dai manifestanti spazi pubblici, strade o piazze che possano creare impedimento al passaggio di persone o mezzi. Rispettiamo la nostra costa e il nostro mare. Dove ci siamo posizionati, lasciamo pulito come era prima di arrivare o ancora meglio di com’era. Siamo di esempio".

REdazione

