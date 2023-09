Accompagnano un collega verso casa dopo una cena ma notano un tipo sospetto: carabinieri fuori servizio arrestano un corriere della droga

Era da poco passata la mezzanotte di pochi giorni fa quando i carabinieri della stazione di Carcare, trovandosi a Savona per la cena di addio di un collega trasferito, compreso il nuovo comandante, hanno accompagnato uno di loro alla stazione ferroviaria. Appena giunti sul piazzale antistante e scesi dall’auto, però, hanno subito notato una persona dall’aspetto trasandato di un senzatetto e l’aria guardinga, con in mano due grossi borsoni da viaggio considerati stridenti con il resto dell’abbigliamento.

La deformazione professionale dei militari, ha quindi subito preso il sopravvento, pur essendo loro fuori servizio in una serata dedicata al festeggiamento di un collega. Agevolati dalla circostanza di essere tutti in abiti borghesi, si sono potuti avvicinare al sospettato tanto da avvertire in maniera inconfondibile un forte odore di marijuana.

A quel punto, è scattato inevitabilmente il controllo: dopo essersi qualificati, i carabinieri hanno chiesto all’uomo di mostrare loro il contenuto delle borse che trasportava. Vistosi completamente accerchiato senza nemmeno essersene reso conto, il quarantaduenne milanese, poi risultato già gravato da plurimi precedenti specifici, non ha potuto far altro che obbedire.

All’interno dei bagagli fittizi i militari, senza grande sorpresa, hanno rinvenuto 8 involucri in plastica contenenti ben 442 grammi di marijuana, del valore approssimativo di cinquemila euro.

Una tranquilla serata di svago si è dunque trasformata in un’altra notte di lavoro “fuori casa” per i carabinieri di Carcare, e in una notte in cella in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio per l’uomo.

La vicenda, già definita nella mattinata seguente con rito direttissimo, ha visto l’imputato patteggiare una pena di due anni e una multa di seimila euro. Dopo la sentenza, il condannato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Milano.