Savona, primo giorno di scuola: l’assessore Di Padova fa il punto su progetti e servizi alle famiglie

A poche ore dall’inizio della scuola l’Assessore alle Politiche Educative Elisa Di Padova fa il punto sui progetti e sulle informazioni utili alle famiglie.

Cedole librarie

Il Comune anche quest'anno finanzia la fornitura gratuita dei libri di testo attraverso le cedole librarie che verranno consegnate dalla scuola alle famiglie nei primi giorni di scuola.

Rimborso libro di testo e comodato

E' previsto un avviso per accedere al rimborso dei libri di testo alle scuole medie inferiori e superiori: siamo in attesa della circolare della Regione con le modalità operative che sarà diffusa tempestivamente alle scuole. Solitamente l'invio della domanda deve avvenire entro la fine di novembre, consigliamo di tenere tutti gli scontrini e le ricevute del materiale acquistato. Il Comune, con la quota residua di detto contributo, provvede anche ad erogare alle scuole un rimborso per i libri acquistati dalle stesse e forniti in comodato gratuito agli studenti.

Ristorazione scolastica

L'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per i bambini che iniziano il nuovo ciclo (primo anno di scuola dell'infanzia e primo anno di scuola primaria) scade il 15 settembre! A questa pagina del sito trovano tutte le informazioni https://www.comune.savona.it/it/aree-tematiche/scuole/ristorazione-scolastica/iscrizioni-al-servizio-di-ristorazione-scolastica.html

Il servizio mensa, anche quest'anno, partirà pochi giorni dopo l'inizio dell'anno scolastico lunedì 25 settembre, per i nidi invece già il 14 settembre.

Piedibus e Mobilità scolastica sostenibile

Anche quest'anno ritorna il Piedibus! Le domande devono essere presentate al Comune (anche tramite la scuola) entro il 22 settembre prossimo. Le domande possono comunque essere inoltrate anche in corso d'anno. Il modulo si trova presso la scuola oppure alla seguente pagina del sito con tutte le informazioni: https://www.comune.savona.it/it/aree-tematiche/scuole/piedibus.html

Una volta ricevute tutte le domande, con l'Associazione Auser, che coordina il progetto con il Comune, definiremo le modalità e ufficializzeremo i percorsi del servizio che partirà lunedì 9 ottobre. Il Piedibus era ripartito con rinnovato entusiasmo l'anno scorso, oltre alle linee dell'anno scorso è allo studio l'implementazione di un nuovo tracciato

Esiste il bonus trasporti di 60 euro per gli abbonamenti mensili, misura che può essere molto utile agli studenti. Al momento non è possibile procedere con la richiesta per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dal 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023. Tutte le informazioni alla seguente pagina: https://bonustrasporti.lavoro.gov.it/

I progetti per l'anno scolastico 23/24

Orientaragazzi 2023: Nei giorni 8-9 e 10 novembre verrà organizzato, come ogni anno, presso la Fortezza del Priamar

Dall'anno scorso il salone è diventato qualcosa di più, in collaborazione con Alfa e le altre realtà del nostro territorio: un insieme di eventi, incontri e iniziative per aiutare gli studenti della provincia di Savona e le loro famiglie nella scelta della scuola.

L'iniziativa, oltre a fornire l'opportunità per coloro che terminano le scuole secondarie di primo grado a scegliere in modo consapevole il loro percorso di studi "post medie" visitando l''offerta formativa savonese delle scuole secondarie di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, propone una serie di iniziative collaterali riferite ad attività di informazione e di orientamento, con un taglio innovativo, anche per il post diploma e post laurea. Quest'anno OrientaRagazzi intende raddoppiare i suoi momenti di approfondimento: a novembre il salone dedicato all'offerta formativa e alle politiche giovanili; a dicembre una serie di iniziative legate al mondo del lavoro con il primo career day in collaborazione con Alfa Liguria.

"Scuola Come casa"

Abbiamo infine messo in campo risorse per la costruzione di un'offerta educativa a disposizione delle classi con il tempo "modulo" (uno o due rientri settimanali) e la realizzazione di una "mappa della Città Educante", progetto ambizioso e strategico per ogni età del percorso di crescita dei giovani cittadini. Abbiamo ottenuto il finanziamento da parte della Fondazione De Mari che insieme alle risorse comunale permettono di strutturare il progetto che il Comune proporrà alle classi di scuola primaria del tempo "modulo": la possibilità di rimanere a scuola un pomeriggio in più, dalle 13 alle 16, per svolgere attività diverse, artistiche e creative con un filone unico di accompagnamento che sarà quello della "narrazione" attraverso la pluralità di linguaggi anche forti del progetto legato all'educazione alla lettura Zerodiciannove.

Il progetto è finalizzato inoltre a sostenere le famiglie che lavorano con il potenziamento dell'offerta formativa e a ridurre la dispersione scolastica perché maggiori legami si sviluppano con gli studenti e la comunità, maggiori sono le possibilità di inclusione. Modalità di iscrizione e materie oggetto del percorso saranno rese note a breve attraverso le scuole.

Tra gli obiettivi del progetto anche la realizzazione di una mappa, contenente un ventaglio di opportunità didattiche e formative alla quale le scuole e le famiglie potranno fare riferimento per sperimentare strategie didattiche innovative ed inclusive e vivere Savona come Città educante.

Zerodiciannove

Ritorna con la sua seconda edizione anche Zerodiciannove il primo festival della nostra città dedicato all'educazione alla lettura per l'infanzia e l'adolescenza.

Il successo della prima edizione, fatta di un importante attività di formazione oltre che di iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi, convince nel radicamento di questo festival. Siamo già al lavoro per organizzare la seconda edizione che coinvolgerà tutte le scuole della città nei prossimi mesi con la partecipazione degli Istituti scolastici, della Biblioteca civica, di musei, librerie e associazioni operanti nel settore. Come di consueto, il progetto si articolerà in varie fasi: da un lato con la formazione per gli operatori e i docenti e dall'altro con iniziative diverse nel primo fine settimana del mese di maggio 2024 (ospiti, mostre, workshop e laboratori destinati alle scuole, aperti alla cittadinanza ed ai visitatori).

“Questi i macro-progetti, ma sono molte le iniziative e le progettualità di breve o medio periodo che all'interno del Patto per la Scuola, grazie alla proficua e positiva collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale e i Dirigenti scolastici, affrontiamo per costruire e sviluppare passo dopo passo e sempre più Savona come Città Educante – spiega l’assessore Di Padova -. Li abbiamo inseriti anche all'interno del nostro DUP facendoli diventare obiettivi strategici dell'Amministrazione. Tra questi, molti riguardano anche la fascia 0/6. Abbiamo previsto nel medio periodo la realizzazione di una nuova e moderna Carta dei servizi 0/6 che guidi e orienti i cittadini dal momento della nascita fino all'inserimento alla scuola Primaria e qui si inserisce anche la procedura in corso per l'assunzione a tempo indeterminato del Coordinatore pedagogico comunale”.

“Buon anno scolastico a tutti!”, conclude Di Padova.