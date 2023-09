Savona, i residenti della case popolari di via Milano lanciano l'allarme: "Ci fanno vivere nello sporco, condizione igienico-sanitaria a livello di guardia" (FOTO e VIDEO)

Guano ovunque in tutto il piazzale e sulle ringhiere, griglie pericolanti, un'area sotterranea con una ventina di box abbandonati e sporcizia ovunque.

Questa la situazione in cui si può imbattere all'interno dei civici 11-13 di via Milano a Savona con i residenti delle case popolari gestite da Arte che hanno lanciato l'allarme visto il degrado in cui vivono da anni.

Le condizioni dell'area dove sono presenti i parcheggi (praticamente quasi mai utilizzati in un quartiere nel quale gli stalli scarseggiano) è infatti da tempo abbandonata a se stessa e in punto il soffitto è persino tenuto fermo con tre puntelli. E nelle giornate di pioggia, l'acqua stagnante porta alla creazione di forti miasmi.

Le cantine invece da ormai 5 anni sono senza luce e sono presenti fili penzolanti che spuntano dai muri. Con le persiane di alcune abitazioni che sono crollate fortunatamente senza ferire nessuno ma che non sarebbero mai state sostituite.

"Non si capisce tutto quello che stanno facendo, ci fanno vivere nello sporco, nel lurido - dice un residente - noi vogliamo metterci la faccia e far vedere a Savona come vivono i savonesi. La condizione igienico-sanitaria non è bassa, ma a livello di guardia e questo deve finire".

"Qua ci sono anziani, bambini, come possiamo pensare che possano giocare qua in mezzo al guano, ai topi e agli scarafaggi oltre alla sporcizia generale? Nessuno dice niente. È una cosa bruttissima e gravissima, non ce la facciamo più" prosegue il residente.