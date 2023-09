Altare, fonte del Lupo chiusa: la consigliera Scotti interroga il sindaco

La consigliera indipendente Rita Scotti interroga il sindaco e la giunta comunale di Altare per comprendere come mai la servitù di passaggio per arrivare alla fonte del Lupo, situata in località Lipiani, consolidatasi nel tempo e sempre difesa dalle precedenti amministrazioni, sia stata transennata.

"Si tratta di una sorgente di acqua potabile pubblica, data in concessione negli anni '50 allo stabilimento termale Vallechiara. In fondo al sentiero, a margine della strada, erano stati posizionati tavoli e panche in legno da picnic per uso collettivo. Questa attrezzatura, sfruttata per oltre vent'anni dalla comunità per bere e ristorarsi, oggi non esiste più", commenta la Scotti.

L'inizio della vicenda risale allo scorso febbraio, quando l'area era stata recintata: "Qualche giorno dopo, tramite email, avevo chiesto all'ufficio comunale la concessione originale che regola i rapporti con lo stabilimento Vallechiara, nonché eventuali modifiche. Stando alla risposta ricevuta, non sarebbero presenti concessioni e convenzioni di competenza comunale".

A seguito della segnalazione da parte della consigliera Scotti, avvenuta tramite social network e giornali, l'accesso alla fonte del Lupo era stato riaperto per essere poi nuovamente transennato qualche giorno dopo.

"Il comune visto il protrarsi della chiusura, ha rinunciato alla servitù di passaggio che consentiva di raggiungere a piede la fonte?", si domanda la Scotti.