Operazione "Mare Sicuro", denunciato il gestore di una spiaggia libera attrezzata e sanzionati quattro stabilimenti balneari

Operazione "Mare Sicuro": proseguono i controlli da parte della Guardia Costiera savonese. La scorsa settimana sono stati controllati dalle pattuglie a terra cinquanta stabilimenti balneari e numerosi tratti di spiagge libere compresi tra i comuni di Celle Ligure e Pietra Ligure.

Nel corso dell’attività sono state accertate 4 violazioni amministrative in tema di sicurezza balneare. Negli stabilimenti balneari sanzionati, sono state riscontrate carenze nelle dotazioni di sicurezza e in particolare la vetustà del rullo e il salvagente anulare ad esso collegato, che lo rendevano a tutti gli effetti non utilizzabile.

In mare, i mezzi navali hanno pattugliato il litorale di giurisdizione, verificando il rispetto da parte dei diportisti delle norme di navigazione e in particolare del divieto di entrare e stazionare all’interno la fascia riservata alla balneazione. Nello specifico, durante la suddetta attività, non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni in vigore.

Nell'ambito dei controlli sul demanio marittimo è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica il gestore di una spiaggia libera attrezzata che oltre ad occupare abusivamente con ombrelloni e lettini un tratto di arenile che doveva essere lasciato alla libera fruizione dei bagnanti, gestiva il proprio tratto di spiaggia senza la prevista autorizzazione comunale.

Il fine settimana è stato caratterizzato da un forte vento che ha spinto numerosi appassionati di sport velici all’uscita in mare con windsurf e mezzi similari. Numerosi sono stati gli interventi coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera - Capitaneria di porto di Savona - svolti a favore di persone in difficoltà poi soccorse dalla Motovedetta CP 863 e dai mezzi navali dei vigili del fuoco.

Si ricorda infine che, per ogni informazione inerente i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, è possibile visitare il sito www.guardiacostiera.it e che per segnalare le emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefonia fissa che mobile e che permette di mettersi in collegamento con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.