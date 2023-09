Fulmine colpisce la linea telefonica e si innesca il rogo: in fiamme il retro della lavanderia self di via S. Lucia (FOTO)

Un fulmine è entrato nella linea telefonica e ha dato vita ad un corto circuito facendo scoppiare così l'incendio che ha coinvolto anche un carrello con degli asciugamani.

È successo ieri sera a Savona in via Santa Lucia nella lavanderia self service "Nordestwash" e ad accorgersi del fumo che fuori usciva dal retro dei locali una persona che ha subito lanciato l'allarme chiamando il titolare. In una serata quella di ieri dove è stata registrata una quantita di fulmini tra Savona, Bergeggi e Spotorno da record.

"Sono stato avvertito alle 22.30 e immediatamente sono arrivato sul posto.

Ho subito preso l'estintore e aprendo la porta il fuoco si è alimentato. Fortunatamente dopo poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento tutto" ha detto Massimiliano Zaccaria, socio della società Ligur Wash.

"I macchinari non dovrebbero essere stati toccati, la linea elettrica però sarà da ripristinare" ha continuato Zaccaria.

All'interno della lavanderia erano inoltre presenti tre clienti. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Entro lunedì l'attività dovrebbe riaprire.