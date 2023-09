Area di crisi complessa, l'onorevole Cavo: "Impegni mantenuti, il sistema regionale e nazionale crede e investe sul savonese e sulla Val Bormida"

“La firma di oggi certifica quanto il sistema regionale e nazionale continui a credere e a investire sul savonese e sulla Val Bormida: un nuovo accordo di programma per il rifinanziamento delle aziende dell'area di crisi complessa è il frutto di mesi di dialogo e confronto tra il territorio e il Governo che oggi vale 50 milioni di euro. Il cofinanziamento di Regione Liguria (20 milioni) e del ministero delle Imprese e del Made in Italy (30 milioni) darà alle aziende del savonese la possibilità di attingere a nuovi finanziamenti (o di scorrere la precedente graduatoria) soprattutto nel segno dell'occupazione, dell'innovazione, della ricerca e della creazione di nuova impresa. Il Mimit, al quale mi sono trovata in questi mesi a rivolgere puntuali interrogazioni in merito, ha mantenuto gli impegni presi sia sul fronte finanziario che nelle tempistiche dando a questo territorio, insieme a Regione Liguria, l’attenzione, il segnale forte e la risposta incisiva che meritava".