Rigassificatore, Mai (Lega): "Il Pd di Albenga vuole spostare l’attenzione dai veri problemi della città"

Il capogruppo del Carroccio ha chiesto una riunione di maggioranza in Regione per acquisire maggiori informazioni sul progetto

"Il Pd albenganese prova a spostare l'attenzione dai tanti problemi che ha la città di Albenga attaccando la Lega sulla questione del rigassificatore. Sinceramente lo capisco, visto il visibile degrado della città, oltre che dimostrarsi, come al solito, il partito dei no a prescindere". Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria. "Torno a ricordare che nel 2012, quando il pronto soccorso è stato chiuso ed è iniziato lo smantellamento dell'ospedale di Albenga, al governo regionale c'era proprio il Pd. Ci tengo poi a precisare che la Lega è da sempre vicino al territorio, per questo ho chiesto una riunione di maggioranza in Regione dove acquisire maggiori informazioni sul progetto", conclude Mai.

Comunicato stampa

