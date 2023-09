Politica |

Rigassificatore, Toti ai contestatori: "C’è importante procedura a garanzia ambiente e sicurezza, siamo all’inizio del percorso" (VIDEO)

"Chi alimenta paure infondate lo fa con la malizia di una politica che vuole continuare a bloccare questo paese", aggiunge il commissario di governo

"Continuerò a ripetere che il rigassificatore non sarà autorizzato da Toti e neppure da qualche signore nascosto nelle fumose stanze: vi è una procedura ambientale e di sicurezza molto importante, che prevede la Valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dell’Ambiente, la Conferenza dei servizi e la commissione di sicurezza, con i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto e 53 enti che dovranno rilasciare le rispettive autorizzazioni". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario di governo per il rigassificatore, a seguito della protesta di alcuni cittadini a margine della firma dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi complessa di Savona. "Chi ripete il contrario alimenta paura evidentemente infondate e lo fa con la malizia di una politica che vuole continuare a bloccare questo paese. Non credo che i Vigili del fuoco possano essere un giorno degli eroi e il giorno successivo dei pericolosi complottisti che mettono in pericolo gli italiani. Lasciamo che tutti i soggetti tecnici preposti facciano il loro lavoro. Il progetto può essere cambiato, migliorato e modificato perché siamo all’inizio del percorso, ma quello che non si può fare è sostenere che questo Paese non abbia bisogno di gas per le sue famiglie e le sue imprese e poi, quest’inverno, piangere con il cappotto addosso quando i prezzi dell’energia torneranno a salire. Questo è inaccettabile e abbiamo il dovere di impedirlo". “Se la Liguria ospita il primo sistema portuale d’Italia – prosegue Toti - è perché siamo vicini al primo sistema industriale del Paese. Credo quindi che il governo abbia fatto una scelta molto ragionevole: due rigassificatori sono andati nell’Adriatico a Rovigo e Ravenna, vicini al polo produttivo del nord est, uno arriverà a Vado Ligure al servizio del nord ovest, con Lombardia e Piemonte che fanno il 35-38% del Pil italiano, in un’area dove già oggi stazionano 200 grandi navi all’anno, davanti al porto di Vado dove arrivano ogni giorno petrolio e prodotti chimici, dove vi sono i terminali e le competenze per poter gestire l’impianto". È, soprattutto, un’area vicina ad una delle principali dorsali della rete nazionale del gas. A chi ha paura dei tubi del gas – conclude - ricordo sommessamente che nel nostro paese ci sono 33mila chilometri di tubi che corrono sotto i nostri piedi per portare il gas nelle nostre case", conclude Toti.

Redazione

