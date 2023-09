Politica |

Rigassificatore, Mai (Lega): "Snam disponibile a rivedere il progetto"

"La revisione potrebbe evitare il passaggio nei territori agricoli oggi interessati da coltivazioni di pregio"

"Sono soddisfatto dell’esito della riunione di maggioranza con il presidente Toti richiesta dalla Lega per approfondire il tema del rigassificatore. La prima buona notizia, per voce del Commissario Toti, è che Snam è disponibile a rivedere il progetto e in particolare il tracciato dei tubi a terra". Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria. "La revisione potrebbe evitare il passaggio nei territori agricoli oggi interessati da coltivazioni di pregio, quali vigneti di granaccia e impianti di valleggine, per cui recentemente è stato fatto un importante lavoro di recupero e valorizzazione. La seconda, è che potranno essere realizzate importanti opere pubbliche sui territori interessati, per cui non è ancora stata avviata una discussione, anche se alcuni le hanno già chieste". "Abbiamo quindi concordato di modificare l'ordine del giorno di maggioranza, preparato alcuni giorni fa, per renderlo ancora più utile ad avere un impianto e un'infrastruttura sempre più condivise da tutto il territorio", conclude Mai.

Comunicato stampa

