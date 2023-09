Prolungata fino alle 10 di domenica l'allerta meteo gialla su centro e levante della Liguria

E' stata prolungata alle 10 di domani, domenica 17 settembre, l'allerta meteo gialla per temporali.

In queste ore sul centro della Liguria sono iniziate piogge e qualche temporale. I modelli previsionali hanno portato al prolungamento quindi dell'allerta che riguarderà il centro e il levante della Liguria (zone B, C, E) per cui l'allerta si chiuderà domani alle 10.00.

Il fronte precipitativo che ha interessato l’imperiese dalle ore centrali con intensità di 10.6 mm in 15 minuti a Triora si è rapidamente esteso verso il Centro e il Levante della regione, dove si stanno verificando i primi temporali. Al momento (aggiornamento ore 18), a Genova – Castellaccio sono caduti 5.8 mm in 5 minuti e 10.4 mm in 30 minuti a Genova – Fiumara.

La perturbazione si sposterà velocemente verso il Levante e l’instabilità si prolungherà fino a metà giornata di domenica.

Da segnalare anche una diminuzione delle temperature nelle zone interessate dai fenomeni e un rinforzo dei venti fino a localmente forti da est, nordest sulla parte più occidentale di Ponente.

Al momento non si registrano danni a persone o cose sul territorio. “Le allerte meteo sono strumenti fondamentali, e devono essere osservate e mai sottovalutate – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – Un comportamento prudente e corretto è fondamentale per la sicurezza di ognuno di noi”.

Sono caduti 10.6 millimetri in 15 minuti a Triora, 5.8 in 5 minuti a Genova - Castellaccio e 9.4 mm in 15 minuti a Genova – Fiumara.

Ecco l’avviso meteorologico emesso e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

Oggi: Il transito di infiltrazioni fredde in quota associate a un flusso umido sudoccidentale nei medi livelli e alla possibile presenza di venti convergenti al suolo favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con alta probabilità di temporali forti o organizzati. Venti in rinforzo fino a localmente forti da est, nordest sulla parte più occidentale di A.

Domani: Fino al primo mattino permangono condizioni d'instabilità che in presenza di venti convergenti al suolo favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti su AD, alta su CDE. Sulla parte più occidentale di A dal pomeriggio venti in rinforzo fino a localmente forti da est, nordest e mare localmente molto mosso.

Dopodomani L'approssimarsi di un'onda depressionaria convoglia sulla Liguria un flusso umido sudoccidentale e riporta condizioni di spiccata instabilità favorendo precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, più probabili sul Centro-Levante tra il pomeriggio e la sera. Dal pomeriggio deciso rinforzo della ventilazione da sud, sudovest con venti fino a localmente forti sui rilievi e sulla costa di Centro-Ponente.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).