Quiliano, sulla strada di scorrimento torna il limite dei 70 km/h

Torna il limite dei 70 km/h all'altezza di Quiliano sulla strada di scorrimento veloce.

Da ieri il Comune ha ripristinato la cartellonistica all'altezza dell'autovelox nei pressi dei campi sportivi dopo che per via del cantiere era stato collocato nel marzo del 2025 il limite dei 50 km/h in direzione Savona e a maggio di 30 km/h in direzione Vado (all’altezza dell'uscita Nordiconad/campo sportivo Dagnino) che tanto aveva fatto discutere gli auto-motociclisti.

"Considerato che i lavori di adeguamento della Strada di Scorrimento si avviano alla conclusione e che nel tratto di competenza del Comune di Quiliano non sono presenti cantieri attivi" si legge nell'ordinanza comunale.

Il limite è stato quindi ripristinato in entrambe le direzioni e in tutto il tratto sul territorio quilianese.