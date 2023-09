Croce Bianca di Albenga, inaugurata una nuova ambulanza in ricordo di Silvio Tentoni (FOTO e VIDEO)

Si è svolta sotto la pioggia battente e sul filo della commozione ieri, sabato 16 settembre, l’inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Bianca di Albenga dedicata a Silvio Tentoni, storico milite e punto di riferimento nel mondo del volontariato scomparso prematuramente lo scorso marzo. Madrina del Ford Transit allestito a mezzo di soccorso, Roberta, la sua compagna di vita.

Presenti alla cerimonia, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino il presidente regionale emerito di Anpas Liguria Lorenzo Risso, il parroco della chiesa del Sacro Cuore don Pablo Aloy, una folta rappresentanza delle pubbliche assistenze del territorio ligure e non solo, la Protezione Civile di Albenga e tanti militi della pubblica assistenza ingauna. Il presidente nazionale Anpass Niccolò Mancini, non potendo essere ad Albenga, ha inviato una lettera letta pubblicamente.

“Oggi sono tante le emozioni, spero di non lasciarmi sopraffare come faccio di solito – ha esordito Dino Ardoino, appassionato presidente della Croce Bianca ingauna -. Questa nuova ambulanza testimonia la nostra voglia di non fermarci mai e, lo ricordo, noi ci siamo sempre per chi ha bisogno, siamo qui per la nostra gente”.

“C’è un po’ di nostalgia e di tristezza in questa giornata – prosegue -, perché vogliamo ricordare il nostro Silvio, una persona buona, competente, che ha contribuito ad allestire tante nostre ambulanze. Era sempre pronto per noi e per la comunità, con una personalità unica. Sono tanti gli episodi che ce lo ricordano. Ce lo ricorda anche Roberta, che lo ha aiutato ad affrontare le difficoltà e oggi è madrina della nuova ambulanza. Da quando ci ha lasciato, abbiamo un angelo custode in più. Ci ha voluto bene nella vita terrena, ora sicuramente sta vegliando su noi”.

“In questa speciale occasione – conclude Ardoino -, il nuovo mezzo sarà salutato dall’ambulanza di tutti noi: l’Annamaria”.

Silvio Tentoni è stato milite della Croce Bianca dagli anni '80, ricoprendo gli incarichi di direttore dei servizi e consigliere di amministrazione ed è stato, inoltre, consigliere regionale Anpass. Sempre in prima linea, per il bene dei volontari e dei dipendenti della Croce Bianca di Albenga, ottimo cuoco e formatore di nuove generazioni di militi, una colonna portante che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei tanti amici che non lo dimenticheranno.

“Il fatto che oggi questa sala è piena, con le rappresentanze di tutte le pubbliche assistenze della provincia, e non solo, è la dimostrazione di quanto Silvio abbia fatto bene nel suo ruolo – afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Lo ricordo come un uomo determinato, che non aveva paura di affrontare le battaglie: ricordo quella contro l’affidamento alle società private dei trasporti ordinari, o quella per il nostro ospedale”.

“Vedere qui tutte queste divise mi riempie il cuore di gioia, significa che c’è ancora tanta gente che vuol fare il bene della comunità e vi ringrazio a nome della Città di Albenga e dell’intero comprensorio – prosegue Tomatis -. Date sicurezza, non solo ai malati, non solo ai pazienti o alle persone anziane. Date sicurezza anche a noi, quando portiamo avanti delle battaglie. Sapendo che dietro c’è la Croce Bianca e le Pubbliche Assistenze, ci sentiamo nel giusto. Mi riferisco all’ultima che stiamo portando avanti per l’ospedale di Albenga. Quando faccio una scelta e vedo negli occhi di Dino l’approvazione, sapendo che nei suoi occhi ci sono i sentimenti di tutti voi, so che sto facendo il percorso giusto. Perché noi crediamo in voi e in tutto ciò che fate. Siete alti, vedete lontano, con radici molto salde nel territorio. Quando c’è da lottare per temi importanti che riguardano la nostra comunità, girarmi e vedere voi, per me è motivo di grande sicurezza e serenità”.

“Con Dino e Silvio avevamo iniziato la battaglia per il nostro ospedale e credo che da lassù lui ci darà la forza per continuarla. Abbiamo ottenuto piccoli risultati, ma significativi. Non molleremo, andremo avanti anche in ricordo di Silvio. Da parte di tutta la comunità che io rappresento, grazie per tutto ciò che fate”, conclude il primo cittadino di Albenga. Sono 45 in totale le ambulanze operative sul territorio, ognuna di loro, dopo 250mila chilometri percorsi, non può più essere utilizzata come mezzo di soccorso e per questo è necessario un ricambio costante, con un esborso di circa 90mila euro per ogni unità. Il nuovo mezzo di soccorso è stato acquistato con il contributo della Fondazione De Mari e di Rivierauto.