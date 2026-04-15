Murialdo, volontari e migranti insieme nella giornata Plastic Free: raccolta oltre una tonnellata di rifiuti

Una giornata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e all’inclusione. Sabato 11 aprile il Comune di Murialdo ha organizzato un’iniziativa di pulizia ambientale nell’ambito della convenzione recentemente siglata con Plastic Free, confermando l’impegno del territorio nella tutela del verde pubblico e nella lotta all’abbandono dei rifiuti.

All’iniziativa hanno preso parte 45 volontari che, muniti di guanti e sacchi, hanno percorso diverse aree del territorio comunale raccogliendo complessivamente più di una tonnellata di rifiuti. Un risultato importante, che testimonia da un lato la criticità del fenomeno, dall’altro la capacità della comunità di attivarsi in modo concreto.

Accanto ai cittadini e ai volontari locali hanno partecipato anche alcuni ragazzi accolti a Murialdo nell’ambito del progetto SAI, il sistema di accoglienza e integrazione che garantisce percorsi rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale, con l’obiettivo di favorire autonomia e inclusione sociale e lavorativa.

“Ho invitato i ragazzi a partecipare tramite i referenti del progetto con lo scopo di facilitarne l’inclusione e il coinvolgimento attivo nelle iniziative della comunità locale”, ha spiegato il sindaco Michele Franco, sottolineando il valore sociale oltre che ambientale dell’iniziativa.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale: la pro loco ha offerto il pranzo a tutti i partecipanti presso l’area picnic comunale delle Ochette, trasformando l’impegno per la pulizia del territorio in un’occasione di incontro e socialità.