Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci questa mattina ha accolto nel suo ufficio in piazza De Ferrari l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti, in visita a Genova nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana e il Console Generale di Svizzera a Milano Stefano Lazzarotto.
L’incontro è stato un’occasione di confronto sui principali temi di interesse comune tra Liguria e Svizzera, con particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture, al rafforzamento dei collegamenti e alle opportunità di crescita economica.
Tra i punti centrali del dialogo, il ruolo strategico di Lugano come hub economico e le possibili sinergie con il sistema produttivo ligure. E il Corridoio Reno-Alpi, asse fondamentale per il traffico merci e passeggeri tra il Nord Europa e il Mediterraneo, che vede nella Liguria e nei suoi porti uno snodo cruciale.
Nel corso dell’incontro, il presidente Bucci ha evidenziato il ruolo centrale del sistema portuale ligure, della logistica e del turismo come motori di sviluppo per il territorio, e dell’alta tecnologia e dell’intelligenza artificiale come leve per attrarre nuovi investimenti. Il governatore ha inoltre ricordato che in Liguria sono in corso investimenti infrastrutturali per circa 18 miliardi di euro, destinati a rafforzare la competitività e l’accessibilità della regione.
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Attualità | 15 aprile 2026, 10:30
Regione, il presidente Bucci incontra l’ambasciatore svizzero in Italia
Durante l’incontro si è parlato dei principali temi di interesse comune, con particolare attenzione allo sviluppo delle infrastrutture, al rafforzamento dei collegamenti e alle opportunità di crescita economica
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci questa mattina ha accolto nel suo ufficio in piazza De Ferrari l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti, in visita a Genova nell’ambito del progetto “In Cammino con la Svizzera”. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana e il Console Generale di Svizzera a Milano Stefano Lazzarotto.