"Siamo pronti a ripristinare l'area canina di via Leopardi". Un gruppo di residenti si mette a disposizione del Comune per i lavori

"Siamo pronti a lavorare per risistemare l'area canina tra via Leopardi e Corso Ricci. Ci vorrà un bel po' di olio di gomito ma la cosa non ci spaventa e ne parleremo con il Comune”.

Giancarlo Perletto parla a nome di un gruppo di persone residenti del quartiere di Santa Rita, non solo proprietari di cani , che chiedono di riavere la vecchia rea canina dall'ex campo da bocce. E accompagnano alla loro r9chiesta la proposta di ripristinarla loro, lavorando alle recinzioni e alla pulizia dell'area.

“Abbiamo chiesto un preventivo per l'acquisto dei materiali – spiega Giancarlo Perletto, portavoce del gruppo che conta oltre una trentina di persone – e quando l'avremo chiederemo un appuntamento all'assessore ai Lavori pubblici per fare la nostra proposta e chiedendo un contributo per coprire le spese dei materiali al Comune”.

L'area tra via Leopardi e Corso Ricci era destinata ad area canina fino ad alcuni anni fa quando, con l'amministrazione Berurti l'allora assessore Franco Lirosi l'aveva dismessa, a causa delle lamentele di alcuni residenti per l'abbaiare dei cani, ed erano state create le due aree canine di Corso Ricci, poco distanti.

“Crediamo che le cose siano cambiate da allora – prosegue Perletto – da quando non ci sono più i padroni dei cani quello spazio verde è diventato un'area degradata, luogo di ritrovo di balordi spesso ubriachi e un problema per i residenti. In quella stradina che collega Corso Ricci a via Leopardi non passa più nessuno, perché la gente ha paura. Nelle nostre intenzioni, oltre al recupero, c'è la volontà di tornare a riappopriarsi e presidiare un'area ora abbandonata a se stesa e mal frequentata, restituendola ai savonesi”.