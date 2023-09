Albenga, dal 22 al 24 settembre il "Festival della Gentilezza": tante iniziative per tutti, specialmente per i bambini

"Con la gentilezza si può scuotere il mondo". Con questa citazione di Gandhi prende il via anche quest’anno il “Festival della Gentilezza” ad Albenga.

Incontri, laboratori e riflessioni su uno dei valori che troppo spesso viene trascurato e che, invece, è alla base di ogni rapporto umano e del buon vivere civile.

Il festival è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai bambini e alle loro famiglie, e ha l’obiettivo di prevenire e correggere, attraverso la cortesia, molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità.

"È un grande piacere per me dare il via anche quest’anno al festival della gentilezza - afferma la consigliere delegata proprio alla gentilezza, Martina Isoleri - Il progetto raccoglie in sé diverse iniziative, fra cui la festa del volontariato (promossa annualmente dalla consulta cittadina) e la festa del nuovo mondo, momento finale di un percorso che ha visto coinvolte numerosi studenti delle nostre scuole. In un momento in cui i toni sembrano aver superato il normale dibattito politico, credo sia importante ritrovare parole di inclusione, accoglienza e rispetto per l’altro. Ringrazio di cuore l’assessore Marta Gaia per il sostegno dato a questa iniziativa e alle tante altre portate avanti con le associazioni di volontariato del territorio".

Ecco il programma della 3 giorni del Festival della Gentilezza che si terrà il 22-23-24 settembre:

Venerdì 22 settembre. Progetto “Uniti oltre l’oceano”. Scuola e territorio: incontro ed integrazione reciproca tra culture differenti

Ore 9.30 Presentazione del libro realizzato con gli alunni delle scuole ingaune presso l’Auditorium San Carlo

Ore 16.00 Inaugurazione Mostra Sala espositiva 3° piano Palazzo Oddo.

Ore 21.00 Concerto di Petit Solo Diabatè in Piazza del Popolo

Alla giornata interverranno Gian Maria Zavattaro – moderatore, Giuliano Basso – Presidente CLMC, Marino Muratore – scrittore di libri per ragazzi, Alessio Sgarlato – YEPP.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione De Mari

Sabato 23 settembre. Festa del volontariato

Ore 10.00 incontro “Volontariato del RUNTS alla coprogettazione territoriale”. Intervengono: Dott.ssa Manuela Facco (Politiche Sociali - Terzo Settore Regione Liguria), Dott. Davide Del Bono (Politiche Sociali - Terzo Settore Regione Liguria), Dott. Andrea Rivano (portavoce Forum del terzo settore Liguria). L’evento si terrà all’Auditorium San Carlo.

Ore 15.00 Incontriamo il volontariato. Stand informativi delle associazioni di volontariato del territorio. Evento in Largo Doria, Piazza IV Novembre, Piazza San Michele.

Domenica 24 settembre. Natura e sostenibilità