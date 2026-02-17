 / Eventi

Eventi | 17 febbraio 2026, 09:53

Tombolata di solidarietà a Bragno: una serata per sostenere AIAS Savona

Il 17 febbraio alle ore 21 presso il Teatrino della frazione cairese

Tombolata di solidarietà a Bragno: una serata per sostenere AIAS Savona

Stasera, martedì 17 febbraio, il Teatrino di Bragno ospiterà una speciale tombolata benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad AIAS Savona, l’associazione impegnata nel supporto e nella riabilitazione delle persone con disabilità.

L’evento, che prenderà il via alle ore 21, rappresenta un’occasione per trascorrere una serata in amicizia, all’insegna del gioco e della solidarietà. 

Partecipare significa contribuire concretamente alle preziose attività dell’associazione, offrendo sostegno a chi quotidianamente affronta sfide importanti.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium