Tombolata di solidarietà a Bragno: una serata per sostenere AIAS Savona

Stasera, martedì 17 febbraio, il Teatrino di Bragno ospiterà una speciale tombolata benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad AIAS Savona, l’associazione impegnata nel supporto e nella riabilitazione delle persone con disabilità.
L’evento, che prenderà il via alle ore 21, rappresenta un’occasione per trascorrere una serata in amicizia, all’insegna del gioco e della solidarietà.
Partecipare significa contribuire concretamente alle preziose attività dell’associazione, offrendo sostegno a chi quotidianamente affronta sfide importanti.