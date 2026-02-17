Savona, incontro con l’ex magistrato e sindaco di Genova Adriano Sansa dal titolo "Il fiore della Costituzione"

Mercoledì 18 febbraio alle ore 18, nella Sala Rossa del Comune, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Il fiore della Costituzione. A proposito della ricerca del potere”, con protagonista Adriano Sansa, già magistrato, sindaco di Genova e presidente del Tribunale per i Minori del capoluogo ligure.

L’iniziativa, promossa dal Comitato per il No alla riforma Nordio e dalla libreria Ubik, vedrà la partecipazione di Franco Zunino, presidente provinciale dell’Arci, e sarà moderata dal giornalista Mimmo Lombezzi.

"Nulla della legge Nordio sulla separazione delle carriere, sottoposta a referendum, migliorerà il funzionamento della giustizia, la quale, invece, per funzionare in modo adeguato ha bisogno di personale, mezzi e competenze – spiegano i promotori dell’incontro –. Siamo davanti a un ingiustificato indebolimento della funzione giurisdizionale, che favorirà i detentori del potere di governo, di qualunque colore, a scapito dei diritti dei cittadini e del contrasto alla corruzione. La democrazia, se vi crediamo ancora, va difesa fermamente".