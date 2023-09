Varazze, il 23 settembre la presentazione del libro: “Ti scrivo dal Sinai - Leggere l'Esodo nel Monte di Mosè” di Suor Daniela Maccari

Francesca, una giovane giornalista presta la voce e la penna alla vera autrice del libro per condividere eventi, incontri, esperienze vissute nella Vallata e sul monte Sinai, questo posto magico che lascerà un’impronta non solo nel suo diario, ma molto più nel suo futuro.

Sarà emozionante l’incontro con vari personaggi biblici del libro dell’Esodo come Sefora e le sue sorelle al pozzo dei pastori, suo padre Jetro, il faraone d’Egitto, e soprattutto con Mosè uno dei più grandi uomini della Bibbia che ha messo in gioco la sua vita per aprire un cammino di liberazione al Popolo di Israele. La sua testimonianza riletta in questo libro “Ti scrivo dal Sinai” puo’ ancora indicarci sentieri e orizzonti di libertà e di liberazione, superando così il rischio di perderci anche noi nei deserti delle nostre grandi città moderne.