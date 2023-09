Capo Mele, nuovo comandante al distaccamento dell’Aeronautica Militare: è Giovanni Chimienti

Cerimonia di avvicendamento del Comando del Distaccamento A.M. Capo Mele di Andora questa mattina, 21 settembre, tra l’uscente Tenente Colonnello Carlo De Giovanni e il subentrante tenente colonnello Giovanni Chimienti.

Alla presenza del generale S.A. Francesco Vestito, del sindaco di Andora Mauro Demichelis e di autorità civili e militari, alle 10 si è svolto il passaggio di consegne.

Il comandante uscente De Giovanni, dopo aver brevemente illustrato le numerose attività svolte nei due anni precedenti, rivolgendosi al comandante entrante Chimienti, ha espresso “un sincero augurio per il prestigioso incarico che da oggi andrai a ricoprire, certo sin d’ora, che saprai condurre con altissima competenza e perizia questa realtà verso ulteriori miglioramenti e nuovi successi, nel solco della tradizione e della storia cha da sempre distingue l’aeronautica militare”.

Si è poi rivolto al personale del distaccamento, nel suo discorso di commiato: “Continuate ad operare con lo stesso spirito di servizio che vi ha contraddistinto in questi anni, non accontentatevi dei risultati raggiunti, ma cercate sempre di fare meglio; al meglio non c'è mai un limite. Continuate a lavorare con passione, siate orgogliosi di appartenere a questo incantevole reparto e fieri di essere uomini e donne dell’aeronautica militare. Consentitemi ancora una volta, ma questa volta all’interno di una cornice istituzionale, di rivolgere proprio a voi un profondo plauso ed apprezzamento per tutto quello che avete fatto. È stato un grande onore essere stato il vostro comandante – ha concluso - e per questo mi mancherete”.

Il reparto dell’A.M Capo Mele si è costituito, quale ente autonomo, nel 1999 con compiti di supporto logistico alla 115^ SRR, già 15^ GR, che dal 1952 è presente ad Andora. “È per me motivo di grande soddisfazione e giustificato orgoglio assumere oggi il Comando di questo prestigioso reparto – ha affermato il nuovo comandante Chimienti -. Alle Autorità locali, che ringrazio per la presenza, assicuro la mia, la nostra piena e fattiva disponibilità ad ogni forma di collaborazione, nell’interesse comune e reciproco, a favore della collettività”.

“Nel corso della mia carriera - ha proseguito -, in particolare durante il mio mandato presso il Comando NATO di Ramstein, ho avuto modo di comprendere e sostenere l’importanza del ‘benessere’ fisico, relazionale ed emotivo del personale, quale strumento prezioso per migliorare il clima lavorativo e la serenità dei collaboratori, facendo leva su benefici significativi (il nostro soggiorno, di ‘strategica’ visibilità, ne è un indiscutibile esempio), supportando ed investendo nell’attenzione al dipendente e ai suoi familiari, enfatizzando così il ‘valore’ della persona, che ha, e avrà sempre, un ruolo fondamentale in ogni organizzazione. Comandare deriva dal tardo latino, con il significato di ‘affidare, preparare, guidare’. È con questo convincimento che mi accingo oggi ad assumere il Comando di questo Reparto”.

E poi, rivolgendosi al suo predecessore De Giovanni: “Caro Carlo, complimentandomi per quanto hai fatto e per come hai raggiunto importanti traguardi nell’opera di conservazione e miglioramento del sedime e delle infrastrutture, ti ringrazio per i preziosi consigli e la costante attenzione che mi hai assicurato in questi giorni di affiancamento al comando”.

Classe 1969, il tenente colonnello Giovanni Chimienti è nato ad Arezzo, è sposato e ha due figlie. Arruolato nell’Arma Azzurra nel 1994, nel 2008 viene trasferito presso il NATO CAOC5, co-ubicato nel sedime di Poggio Renatico, in qualità di Ufficiale Logistico. Durante la sua permanenza, partecipa a numerose esercitazioni internazionali e, in qualità di Capo Cellula Logistica, alle Operazioni Militari durante la Guerra in Libia, nel 2011. Successivamente, con il grado di maggiore, viene trasferito presso il Comando NATO delle Forze Aeree (AIRCOM) a Ramstein (Germania), ove, nel corso dei quattro anni di mandato, oltre alla partecipazione a esercitazioni internazionali, contribuisce alla costituzione del NATO Joint Force Air Component (JFAC), nonché alla stesura dei Graduated Response Plans (GRPs), “Piani di Risposta Graduale”, ovvero piani operativi a difesa dei Paesi dell’Alleanza. Rientrato in Italia, viene poi assegnato allo Stato Maggiore, 4° Reparto, con l’incarico di Capo Sezione Infrastrutture Internazionali. Nel settembre 2019 viene trasferito presso il Centro Logistico Munizionamento ed Armamento di Orte, ente preposto per l’approvvigionamento, rifornimento, gestione ed alienazione dell'armamento aereo e terrestre per l’intera FA, ove ricopre l’incarico di comandante del Gruppo Logistica e Rifornimenti. Dall’Ottobre 2020 all’aprile 2021, viene impiegato in Teatro Operativo nella Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (MISIN), quale Ufficiale Logistico.

Il generale Vestito, nel suo intervento, rivolgendosi al personale, ha voluto sottolineare: “Ho apprezzato il vostro sforzo nel garantire ai soggiornisti un periodo tranquillo di riposo e serenità. Va sicuramente riconosciuto al tenente colonnello De Giovanni l’aver operato sfruttando le esigue risorse umane e materiali a disposizione raggiungendo sempre gli obbiettivi richiesti. A lui va quindi un particolare plauso per ciò che ha saputo fare e gli auguri più affettuosi di un futuro sereno, pieno ancora di tante soddisfazioni. Al tenente colonnello Chimienti, che subentra nelle responsabilità di Comando, confermo oggi la fiducia dell’Aeronautica Militare e mia personale. Sono sicuro che egli saprà condurre il Distaccamento verso ulteriori prestigiosi traguardi”.

“Infine - conclude il generale Vestito -, il mio pensiero va alle nostre famiglie, che ci sono vicine nell’impegno quotidiano e che con noi condividono sacrifici e soddisfazioni. Anche a loro va il mio ringraziamento per il sostegno e l’equilibrio che ci assicurano, unitamente all’augurio più sincero di serenità”.

“Viva il Distaccamento Aeronautica Militare Capo Mele. Viva l’Aeronautica Militare. Viva l’Italia”.