Attualità |

Cittadinanzattiva Liguria dice no al rigassificatore: "Non siamo 'Nimby', vincola l'Italia ai combustibili fossili"

"Manca un piano energetico globale orientato alle energie rinnovabili"

"Rigassificatore a Vado Ligure? No grazie". Cittadinanzattiva Liguria motiva la propria contrarietà: "Il presidente della Regione Toti accusa gli oppositori al progetto di essere 'Nimby', cioè di non volere l’impianto nel proprio 'giardino', ma di disinteressarsene se l’impianto fosse collocato altrove". Le principali preoccupazioni dell'associazione riguardano l'uso di gas naturale liquefatto come combustibile fossile, contribuendo cosi alla crisi climatica: "Vincola l'Italia nonostante una prospettiva globale di riduzione della domanda di gas. Manca un piano energetico globale orientato alle energie rinnovabili". "La Regione, come già fatto in passato, prende decisioni unilaterali senza coinvolgere i cittadini e le istituzioni locali", concludono da Cittadinanzattiva Liguria.

Redazione

