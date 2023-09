Finale, diversi lavori pubblici a ottobre: slittano a novembre gli scavi in via Brunenghi

Possono tirare un momentaneo sospiro di sollievo gli automobilisti e i cittadini di Finale Ligure: il cantiere per gli scavi archeologici di via Brunenghi che porteranno alla chiusura del tratto più verso il mare della stessa non cominceranno il prossimo 25 settembre ma oltre un mese dopo, ovvero il 30 ottobre.

La scelta è dovuta a una serie di questioni concomitanti, come spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi: "La prima è che a ottobre stiamo organizzando anche l'asfaltatura di tutta via San Pietro e via Concezione (quindi tutto il lungomare, ndr) con la chiusura, presumiamo a metà ottobre, per una decina di giorni in modo da avere un lavoro fatto e finito dalla caserma della Guardia di Finanza fino all'hotel Moroni. E questo porterebbe ulteriore disagio".

A questa chiusura se ne aggiungerà un'altra, nella seconda metà di ottobre, che andrebbe a coincidere con quella tra Borgo e Marina qualora si iniziassero la prossima settimana i lavori su via Brunenghi: "In quei giorni finiremo la sistemazione della fognatura in via Santuario a Pia - continua Guzzi - con un passaggio su via XXV Aprile, congestionando una sola zona".

Da lì la scelta di far slittare di un mese le lavorazioni imposte dalla Sovrintendenza per completare l'iter autorizzativo del restyling dell'arteria che collega la zona costiera all'entroterra. "Abbiamo scelto un mese, ovvero quello di novembre - continua il vicesindaco - che per via Brunenghi è meno caotico. Anche considerando che a fine ottobre, il 29, vi sarà la Run Riviera Run il cui percorso risulta di difficile modifica per rispettare determinati criteri".

La chiusura di via Brunenghi dall'incrocio dei "4 canti" con la via Aurelia a quello con via Dante, con le auto dirottate su via XXV Aprile che per l'occasione diventerà a doppio senso, andranno quindi a novembre.