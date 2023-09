Gestione sicurezza e intervento in rete con i minori: il Distretto Sociale Finalese diventa partner dell'Università Cattolica di Milano

Il Distretto Sociale Finalese ha aderito con soddisfazione alla richiesta di parternariato formulata dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in merito al corso di perfezionamento in “Gestione della sicurezza e intervento di rete con i minori”.

Per tramite del Coordinatore didattico del corso, il dottor Stefano Padovano (criminologo presso Università di Genova e Cattolica di Milano) si è ritenuto opportuno promuovere questa importante iniziativa formativa rivolta anche a professionisti già impiegati all'interno di organismi ed enti pubblici, quali comuni, Istituzioni Scolastiche, Servizi Sanitari ed Enti del Terzo Settore.

Il corso si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze specifiche sui fenomeni del disagio giovanile e sociale, devianza minorile ed illegalità diffusa, sia per quanto riguarda la conoscenza dei problemi sia sulle forme di contrasto di trattamento da parte dell'operatore. L'avvio è previsto per novembre 2023, con una selezione degli iscritti per un massimo di 25, ai quali al termine dell'attività formativa verranno riconosciuti 20 crediti formativi universitari; è dovuta una quota di iscrizione a carico dei partecipanti; maggiori informazioni e dettagli in merito si possono trovare sul sito istituzione dell'Università Cattolica www.unicatt.it.

http://www.unicatt.it

"Con questo corso di perfezionamento, in qualità di docenti, abbiamo tradotto un bisogno di formazione che giace non troppo sottotraciatra gli operatori del settore e tra chi si avvicina per primo a questi temi", afferma il dottor Padovano.

L'assessore Brichetto, presidente di Conferenza dei Sindaci di Distretto Finalese sottolinea "Ringrazio il dottor Padovano per aver coinvolto il nostro Distretto Sociale in questa iniziativa; la conoscenza delle caratteristiche peculiari dei servizi e del territorio da parte del professore e la qualità delle iniziative promosse sono indubbie, considerando anche la recente collaborazione con il dottor Padovano relativa alla stesura della ricerca sociale 'Il Distretto sociale Finalese – opzioni per un nuovo piano sociale', fortemente voluta e sostenuta sia dagli Amministratori che dai tecnici dei tre ambiti territoriali sociali finalese, pietrese e loanese".

"Tale iniziativa, seppur con caratteristiche differenti, si può ascrivere all'interno di una serie di attività formative organizzate e sostenute dal Distretto Sociale e rivolte ai propri operatori sociali, affinché vi sia una sempre maggiore competenza e di conseguenza risposte adeguate e confacenti ai bisogni dei cittadini", conclude l'assessore Brichetto.