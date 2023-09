Attualità |

Rigassificatore, la Soprintendenza chiede integrazioni: "Mancano approfondimenti sulla tutela del patrimonio sommerso"

Il sovrintendente Canziani: "Le indagini dovranno prevedere una lettura, di rilevamenti morfo-batimetrici strumentali ad alta definizione e di strisciate video ravvicinate, parallele e georeferenziate, condotte sull'intero tracciato di progetto"

Una specifica relazione preliminare dell'impatto archeologico in corrispondenza del tracciato delle condutture sommerse. Questa la richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Imperia e Savona che ha inviato una lettera al Commissario di Governo Giovanni Toti in merito al progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona che prevede anche la rete sotterranea sul territorio vadese, a Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. "Preso atto che le opere in progetto prevedono, per la realizzazione delle condutture sottomarine, impegnative opere di scavo in un'area, la Rada di Vado, nota per l'elevato interesse archeologico dei fondali e oggetto, in anni recenti, di importanti lavori di archeologia preventiva connessi alla realizzazione della limitrofa Piattaforma Multipurpose - spiega il Soprintendente, l'architetto Andrea Canziani - e considerato che gli elaborati relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico citata, se risultano esaustivi per le opere a terra, non comprendono i necessari approfondimenti per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio archeologico sommerso". "Si specifica che tale documento, come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, art. 41. c.4. Allegato 1.8) e da prassi procedurale consolidata, costituisce parte integrante del documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e deve prevedere attente prospezioni visive e strumentale del fondale volte all'osservazione dell'area interessata dall'opera, finalizzate alla verifica e all'individuazione di possibili elementi di interesse archeologico che potrebbero condizionare le successive scelte progettuali - continua - A livello tecnico si puntualizza che le indagini dovranno prevedere un'attenta lettura, da parte di professionisti con provata esperienza nel campo dell'archeologia subacquea e portuale, di rilevamenti morfo-batimetrici strumentali ad alta definizione e di strisciate video ravvicinate, parallele e georeferenziate, condotte sull'intero tracciato di progetto in condizioni di visibilità ottimale". "Rimanendo in attesa della documentazione richiesta, si conferma la disponibilità dei tecnici della scrivente nel fornire ulteriori ragguagli tecnici ai progettisti e garantire il necessario coordinamento scientifico delle preliminari operazioni di prospezione richieste" conclude Canziani.

Luciano Parodi

