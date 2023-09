Savona, Villapiana si anima con la festa del Quartiere ai Giardini di via Verdi

L’ormai tradizionale della festa di Villapiana antifascista e antirazzista è per sabato 23 settembre nei giardini di via Verdi a Savona a partire dalle 16,30 fino a sera inoltrata.

Il programma prevede: alle 16.30 cominceremo con i giochi per i bambini e i ragazzi che affollano i giardini, grazie al gruppo Scout Savona VIII e alle 17,30 esibizione di Negma e le Stelle d’Oriente, un gruppo di danza conosciuto a livello internazionale anche per le sue spettacolari incursioni nel Bollywood style. Alle 18,30 andranno in scena Teatro 21 e Daniele D’Aniello, che proporranno una performance di teatro sociale e di quel cabaret che lo scorso anno divertì moltissimo gli spettatori. Teatro 21 ha la sua base operativa presso la mensa di solidarietà di via De Amicis a Savona dove porta avanti un laboratorio teatrale libero e gratuito, per l’inclusione e l’Interculturalita’ (Savona Open Theater).Alle 19,30 la presentazione del disco “A Cianna Blobsoundz”, a cura del collettivo Mangiatutto.

Si tratta di un esperimento a cavallo tra l’indagine sociologica e il collage sonoro: alla festa dello scorso anno i Mangiatutto raccolsero una serie di interviste sul quartiere di Villapiana, che poi sono state tagliuzzate e montate su basi musicali ad hoc. Più di un’ora di frammenti audio che raccontano Villapiana, un quartiere particolare, multietnico, un “quartiere dormitorio”, periferia ad un passo dal centro, dove le persone comunque continuano a vivere e a scambiarsi esperienze.

Alle 20 la cena collettiva: i partecipanti porteranno il cibo da casa e lo condivideranno tra loro. A fine cena, alcune brevi riflessioni:- sull’attività di Villapiana Antifascista e in particolare del suo Doposcuola popolaresul progetto del rigassificatore a Savona-Vado. Ne parlerà Monica Giovannini, portavoce del gruppo “Fermiamo il mostro”. Infine, dalle 21,45, si scateneranno i Mangiatutto con la loro musica trascinante e una piccola sorpresa, proprio in tema di rigassificatore.