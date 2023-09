Savona, il 23 settembre all'Archivio di Stato la presentazione del libro "Vetro, Carbone e Sale" di Massimo Macciò

L’incontro è dedicato alla “strage di Aigues-Mortes”, il massacro di dodici lavoratori italiani da parte di trimards e cittadini nelle saline e alle porte del piccolo borgo di Aigues-Mortes, il 17 agosto 1893. Una strage orrenda, per molto tempo ampiamente dimenticata e ancora oggi non del tutto superata. Una strage, qui ampiamente documentata con atti e immagini inedite, di cui una delle vittime fu Lorenzo Rolando, un “giornaliere” misterioso e sfortunato, nato nel Savonese e di cui il libro ricostruisce una storia inedita e sorprendente, mostrando nel contempo come la rivoluzione agricola italiana dell’ultimo scorcio dell’800 non fosse rimasta senza vittime.