Bomba d’acqua ad Andora: Protezione Civile e operai comunali al lavoro da questa notte

Una violenta bomba d’acqua ha colpito il territorio di Andora, dall’una di notte fino alle 5 del mattino. Grazie al tempestivo intervento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si è potuto evitare il peggio.

“Lunga notte di lavoro ad Andora. Ringrazio i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile coordinati da Alberto Petrucco, il funzionario comunale geometra Marco Puppo e gli operai che sono intervenuti immediatamente riportando alla normalità la viabilità sulla via Aurelia invasa dall'acqua e dal pietrisco”, afferma su Facebook il sindaco Mauro Demichelis.

“Non nego che abbiamo condiviso ore di lavoro impegnative. Per tutta la notte sono stato in contatto con la sala operativa della Protezione Civile regionale che ci aveva allertato dell'arrivo della perturbazione intorno all'una di notte. In poche ore sono scesi 95 mm di pioggia. L'opera della Protezione Civile e degli operai comunali proseguirà tutta la mattina per la verifica e gli interventi negli immobili eventualmente allagati”, conclude Demichelis.