Cisterna ribaltata sulla A10, ancora disagi e chilometri di code

Proseguono i disagi lungo l'A10 Genova-Savona: "Poco prima delle 9.30 si registrano 4 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano, in direzione Genova e 4 km di coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano, verso Savona, per il ripristino dell’incidente avvenuto ieri tra Varazze e Arenzano all'altezza del km 22,5", comunicata da Autostrade per l'Italia.

Il sinistro, come oramai noto, ha coinvolto un’autovettura e una cisterna che si è ribaltata disperdendo Gpl sul piano viabile. Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia in scambio di carreggiata per permettere le operazioni di ripristino.

Al fine di permettere una completa risoluzione dell’incidente entro la fine della mattinata odierna, con la riapertura al traffico di tutte le corsie disponibili, uomini e mezzi dei vigili del fuoco e di Autostrade per l’Italia hanno lavorato senza sosta per tutta la scorsa notte.

Per gli utenti diretti ad Arenzano si consiglia di anticipare l’uscita a Varazze in quanto la stazione di Arenzano rimane temporaneamente chiusa a causa dell’incidente. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.