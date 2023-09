 Passaporto a domicilio per le persone disabili grazie alle nuove tecnologie

Nei giorni scorsi la Questura ha ricevuto una richiesta di rilascio del passaporto a domicilio da parte di una persona disabile che aveva bisogno del documento per poter fare un intervento all'estero.

Gli operatori della Questura sono così andati al domicilio della persona con disabilità motoria che era impossibilitata a raggiungere gli uffici della Questura per sbrigare le pratiche necessarie. Il servizio, che rientra nell'ottica della polizia di prossimità, è dedicato ai cittadini con disabilità motorie e sfrutta le nuove tecnologie, recentemente fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che consentono di acquisire foto ed impronte digitali necessarie per il documento valido per l’espatrio.

Gli operatori si recheranno presso il domicilio del richiedente che sia impossibilitato a raggiungere la sede dell’Ufficio Passaporti a causa delle proprie condizioni di salute, quando la patologia sia permanente e comprovata da idonea documentazione medica. E’ possibile prenotare questo servizio al numero 019.8550370 o inviando mail all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.