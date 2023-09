Accorpamenti scuole, il "Patetta" di Cairo esprime grande preoccupazione: "Causerà un depauperamento del servizio istruzione"

Accorpamenti scuole, il "Patetta" di Cairo Montenotte esprime grande preoccupazione. Nella giornata di ieri, venerdì 22 settembre, il Consiglio di istituto ha approvato all'unanimità un documento: "Questo processo di dimensionamento porterà ad una diminuzione delle istituzioni scolastiche su tutto il territorio nazionale per il triennio 2024/2027, causando un ulteriore depauperamento del servizio istruzione, già fortemente provato da decenni di tagli e proprio in un momento nel quale tanto si discute di emergenze sociali ed educative".

"Qualsiasi proposta che coinvolga gli istituti valligiani deve essere respinta. La Val Bormida è un'area interna già pesantemente penalizzata dai tagli operati negli ultimi anni ai servizi essenziali, come la chiusura del pronto soccorso, la riduzione dei servizi socio-sanitari territoriali e dei servizi di trasporto su gomma e ferroviari, nonché da una carenza infrastrutturale aggravatasi negli ultimi anni per la mancata manutenzione e il ritardo negli investimenti".

"La proposta avanzata dall'organizzazione sindacale ANP di accorpare il nostro istituto con il liceo Calasanzio di Carcare è assolutamente irricevibile, in quanto assolutamente estemporanea e formulata ignorando le specificità della nostra scuola e del territorio all’interno del quale esso è collocato".

"L’istituto Patetta, inserito in fascia di complessità massima A, già ricomprende 3 tipologie diverse di percorsi (tecnico economico, tecnico tecnologico e professionale), suddivise in ben 8 indirizzi ed opzioni di studio differenti, collocati su due distinti plessi. Pertanto l’inserimento di ulteriori elementi di complessità dovuti ad un’eventuale aggregazione del liceo Calasanzio, situato in un altro comune e composto due ulteriori plessi e tre diversi indirizzi, dotati di propria peculiarità organizzativa e didattica, creerebbe insormontabili difficoltà logistiche e gestionali con ripercussioni sulla qualità del servizio per tutta l’utenza".

"Gli estensori della proposta hanno evidentemente perso memoria del fatto che la nostra scuola, già frutto dell’aggregazione di tre istituti diversi (ITCG Patetta, IP Da Vinci e ITIS Ferraris), è stata oggetto già in passato di un importante e faticoso processo di dimensionamento".

"Invitiamo le amministrazioni comunali interessate, le organizzazioni sindacali, gli enti e le associazioni operanti nel territorio, gli utenti e i cittadini della Val Bormida tutti, a far sentire la propria voce, attraverso gli strumenti di partecipazione democratica e i canali istituzionali di rispettiva competenza, a difesa del diritto all’istruzione e dei servizi scolastici ed educativi del territorio della Val Bormida", concludono dall'istituto "Patetta".