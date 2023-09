Plodio, muore per un malore alla sagra: i familiari donano un defibrillatore in memoria di Anna

E' stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo defibrillatore presso la sede della pro loco, donato dai familiari di Anna Zefferino, la donna venuta a mancare per un malore improvviso lo scorso mese di luglio durante la sagra ai Piani di Plodio.

Alla cerimonia hanno preso parte i figli della donna, le associazioni plodiesi, l'amministrazione comunale, alcune pubbliche assistenze, i carabinieri della stazione di Carcare, il direttivo della pro loco, gli alpini e la cittadinanza.

"Il più grande ringraziamento va rivolto ovviamente ai figli Christian, Davide e Alina, nonché a tutti i familiari di Anna - commentano dalla pro loco di Plodio - Hanno compiuto un gesto di incredibile generosità e altruismo".

Durante la cerimonia il sindaco Gabriele Badano è tornato a quella sera di luglio, ricordando poi l'importanza delle pubbliche assistenze, costrette ad operare con risorse limitate a causa della penuria di volontari e mezzi: "La nostra pro loco aveva chiesto alla Croce Bianca di Carcare di essere presente con un equipaggio anche tutte le sere. Purtroppo, a causa del fatto che sono necessari molti più viaggi verso gli ospedali di Savona, Pietra Ligure e Genova, senza la presenza di un vero nosocomio in Val Bormida, quella sera l'ambulanza non aveva potuto essere presente. Forse non sarebbe cambiato nulla, tuttavia saremmo stati tutti più sereni".

"Il mondo del volontariato va supportato il più possibile, poiché rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio, soprattutto adesso, che noi valbormidesi, siamo diventati cittadini sanitari di serie B - conclude Badano - Ringrazio i familiari della signora Anna per il loro generoso gesto, tutti gli intervenuti e la pro loco che ha saputo organizzare una giornata che non dimenticheremo".