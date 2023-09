Savona, due nuovi magazzini al centro di raccolta rifiuti di via Caravaggio

La giunta comunale ha approvato la pratica per i due nuovi magazzini. Per il centro di raccolta rifiuti di via Caravaggio Ata aveva chiesto al Comune di ricavare all'interno del centro di raccolta due aree da adibire a magazzino per lo stoccaggio dei nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti e per il sale da utilizzare per le gelate invernali.

Le due strutture sarebbero separate dal centro rifiuti da una recinzione. Poi c'è stato il passaggio alla newco Sea-S che ha rilevato il 49% delle quote di Ata. Il progetto è stato confermato da Sea-S la nuova società che si occupa di igiene urbana per il Comune di Savona e che sta organizzando il passaggio alla raccolta porta a porta.

“La modifica della destinazione d'uso ella aree del Centro di raccolta – spiega Sea-S – non interviene in alcun modo sulla funzionalità, accessibilità e fruibilità del centro sia da parte degli utenti sia dello stesso gestore del servizio”.