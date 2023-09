Lingua e cultura ligure: una petizione per chiedere che sia insegnata a scuola

La petizione è stata lanciata su Change.org da un genovese, Bruno Ribattino, e diffusa anche sui gruppi savonesi di pagine social. L'appello è stato lanciato ovviamente in ligure, con la traduzione in italiano chiedendo che nelle scuole della Liguria si insegni il dialetto.

“Bungiurnu se vuei chi sotto gh'è o link pe firmâ 'na petiçion pe insegnâ a lengua e coltua ligure inte scheue Pe piaxei, metteighe a firma Graçie", ovvero : buongiorno se volete qui sotto trovate il link per firmare petizione per insegnare lingua e cultura ligure".

Per ora l'obiettivo è di 500 firme e la petizione ne ha avuto circa 480. Negli anni passati la Regione aveva approvato uno stanziamento di 20mila euro per un bando finalizzato proprio a promuovere il genovese nelle scuole nell'anno scolastico 2017-2018, prevedendo contributi per associazioni di tutela e valorizzazione delle tradizioni liguri per organizzare corsi di dialetto in collaborazione con le scuole del territorio.