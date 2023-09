Politica |

Rigassificatore Vado, Lupi (Nm) sta con Toti: "Con lui, insieme a milioni di cittadini"

"Dobbiamo andare oltre alla logica nimby – not in my back yard, non nel mio cortile – e imparare che ci sono sicuramente molti vantaggi nell’accogliere nuove proposte energetiche"

“Voglio dire al governatore della Liguria Giovanni Toti di non credere a chi gli dice che sul progetto del rigassificatore di Vado è solo. Con il gruppo di Noi moderati siamo con lui, insieme a milioni di cittadini che si sono stancati di sentir dire da amministratori poco responsabili sempre e solo no, per paura o perché pressati da chi ostenta tesi pseudoscientifiche, che con la realtà hanno poco a che fare ma vogliono solo alimentare le paure e i sospetti. Dobbiamo andare oltre alla logica nimby – not in my back yard, non nel mio cortile – e imparare che ci sono sicuramente molti vantaggi nell’accogliere nuove proposte energetiche che taglieranno le bollette a tutto vantaggio dei cittadini liguri”. Così il leader di Noi moderati Maurizio Lupi in sostegno del governatore della Liguria Giovanni Toti, commissario straordinario di Governo per la realizzazione del rigassificatore di Vado Ligure, a proposito delle sue parole dette nel Consiglio regionale monotematico straordinario sul progetto.

Comunicato Stampa

