Diocesi Savona-Noli: Sinodo, il 30 settembre e il 1° ottobre pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole

Il 30 settembre e il 1° ottobre i membri dell'Assemblea e della Segreteria del Sinodo diocesano "Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando" si recheranno in pellegrinaggio a Marzabotto e Monte Sole, luoghi densi di memoria per via dell'eccidio di 1830 persone perpetrato dalle truppe nazifasciste nel 1944 e della presenza della Piccola Famiglia dell’Annunziata, comunità monastica fondata dal presbitero e teologo genovese don Giuseppe Dossetti.

La partenza sarà sabato mattina. Nel pomeriggio il vescovo Calogero Marino guiderà il percorso lungo la Via Martyrum a Monte Sole, che si conclude al cimitero di Casaglia, dov’è sepolto don Dossetti. Domenica al mattino insieme ai monaci di Monte Sole i pellegrini prenderanno parte alla messa, seguita dall’incontro con i monaci stessi. Dopo il pranzo si rientrerà in diocesi.

Intanto la Segreteria sinodale ha definito il programma dell'undicesima sessione del 13 e 14 ottobre al Seminario Vescovile. Il 13 alle ore 18:30 sarà celebrata la messa e alle 20:45 un membro della commissione per i testi presenterà il documento da approvare. In conclusione monsignor Marino illustrerà il pellegrinaggio in Egitto e Terra Santa (Il Cairo, Monte Sinai, Gerusalemme), che lo stesso vescovo intende proporre in conclusione del cammino del Sinodo ai membri dell'Assemblea, ai dipendenti e collaboratori della Curia diocesana e alle persone interessate e che si svolgerà in estate.

La seconda giornata di lavori si aprirà alle 9:15 con le lodi e proseguirà con la discussione e votazione dei capitoli del documento relativo al secondo anno di lavoro delle commissioni. La votazione avverrà come nella sessione di maggio, ovvero con schede relative ai singoli capitoli. Si voterà secondo la classica triade "Placet" - "Non placet" - "Placet iuxta modum". In seguito alle ultime variazioni l'Assemblea consta ora di 84 persone, di conseguenza le prossime assemblee saranno valide con 42 presenti e per approvare i documenti occorreranno i due terzi dei voti.