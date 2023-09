Calice interviene sulle strade ammalorate, nuove asfaltature in diverse zone del comune

Il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi fa il punto della situazione. Gli interventi hanno interessato via della Pineta, via Campogrande, via Olive, Ca de Ciri, Ca de Visca, Ca de Richeri e le località Inobricco e Grillo.

"I lavori eseguiti sono stati possibili grazie a fondi Pnrr con una modesta percentuale di risorse comunali per un importo totale (lavori di messa in sicurezza ed asfaltature) di circa un milione di euro. Le nuove asfaltature fanno seguito ad altre eseguite in questi ultimi anni in via Agnese, via Inomonte, via Massa, a Ca de Cascetta e nelle località Banchette, Cipressi e Mondaia oltre all’intervento eseguito in collaborazione con la ditta Mina nella Secca".

"L’attenzione verso le strade comunali prevede un monitoraggio continuo delle varie emergenze e necessità, sono previsti e già in programma ulteriori interventi ovviamente sempre misurati alla disponibilità economica interna come all’utilizzo di ulteriori fondi siano essi regionali, ministeriali od europei", conclude il primo cittadino.