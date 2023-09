In calesse dalla Francia per incontrare il Papa, passando per la Val Bormida: il viaggio avventuroso di Charlotte e Céleste

In un'epoca in cui la frenesia e la modernità sembrano dominare le nostre vite, hanno deciso di cambiare radicalmente la propria esistenza, abbandonando la casa, le comodità, la routine e la sedentarietà, per intraprendere un viaggio che ci riporta indietro nel tempo. Un'avventura straordinaria alla ricerca di qualcosa di più profondo.

Questa è la storia di Charlotte e Céleste. Due mesi fa sono partiti da un piccolo paesino della Francia, Conques en Aveyron. Lo hanno fatto a bordo di un calesse trainato da due asini, Cyndel la femmina e Balthazar il maschio. Accanto a loro c'è Taiga, un fedele cane dallo spirito avventuroso.

Dopo aver seguito il cammino per Santiago de Compostela, percorrendolo all'inverso, facendo non più di 20 chilometri al giorno, sono arrivati a Le Puy en Velay, il punto di partenza tradizionale di questo famoso pellegrinaggio. Per attraversare le Alpi e raggiungere l'Italia, hanno scelto il Colle della Maddalena. Ciò che rende davvero unico questo viaggio è il fatto che questi giovani viaggiatori sono vestiti con abiti d'altri tempi.

Come avventurieri del XIX secolo, hanno scelto di vivere una vita più semplice, senza oggetti moderni, tranne una piccola licenza: Youtube (@bunkersauvage) e Instagram (Céleste Grant), dove pubblicano le loro avventure. Il tutto al ritmo lento del viaggio in autostop. Un cammino spirituale con un obiettivo ben preciso, dimostrare che se si viaggia con il cuore e l’amore, nulla è impossibile.

Charlotte e Céleste non sono avventurosi improvvisati, alle loro spalle hanno già diversi pellegrinaggi a piedi come Santiago, Lourdes e altri in Francia. Ieri hanno raggiunto la Val Bormida. Il loro calesse ha attraversato Roccavignale, Millesimo, Carcare e Altare, attirando l'attenzione e la curiosità di numerosi passanti. La destinazione finale? Roma: sognano di incontrare Papa Francesco. Bon voyage, Charlotte e Céleste.