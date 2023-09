“Piano Strade” a Zuccarello: quasi 160mila euro dal Psr per il recupero di sentieri in aree protette

Quasi 160mila euro i finanziamenti ottenuti tramite Psr (sottomisura 8.5) dal Comune di Zuccarello per interventi su sentieri ricadenti in aree protette.

“L’Amministrazione continua a lavorare al recupero di percorsi e sentieri per completare il ‘Piano Strade’ – afferma il sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto -. Un lavoro che impegna tecnici e Amministrazione in maniera costante e determinata. Ringraziamo Regione Liguria, il tecnico che sta seguendo l’iter, gli uffici comunali e gli amministratori che lavorano per ottenere finanziamenti che non sono mai scontati e di facile conseguimento”.

“Con i 158.663,31 euro del Psr, realizzeremo interventi che interesseranno un paio di sentieri di alto valore naturalistico e storico culturale situati in aree protette – spiega Luca Gardella, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Zuccarello -. Una collegherà due siti rilevanti per la storia del nostro Borgo Castello e la cappella di S.Antonio, sentiero quest’ultimo destinatario dell’intervento più oneroso e che restituirà ai cittadini una strada pedonale di straordinaria bellezza, che potrà essere percorsa anche da chi ama fare trekking. Il secondo sentiero è naturalistico al 100%, con punti d’interesse sul percorso che collega Zuccarello con Poggio Grande”.

Il “Piano Strade” nell’antico “Borgo tra i più belli d’Italia” è già iniziato con un investimento di 700mila euro per la messa in sicurezza della strada carrabile per il Castello, ora in fase conclusiva, e prosegue con la pulizia della strada Giro Pini.