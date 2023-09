Rifiuti ingombranti, il sindaco di Cengio alla cittadinanza: "Regolamentazione fondamentale per garantire una gestione corretta e sostenibile"

Il sindaco di Cengio Francesco Dotta scrive alla cittadinanza: "La regolamentazione della raccolta di ingombranti è fondamentale per garantire una gestione corretta e sostenibile della stessa. Non è possibile permettere ai cittadini di buttare l'arredamento completo di una camera, di un alloggio, ovvero grandi quantità di materiale indiscriminatamente, in quanto ciò causa notevoli costi per l'ente che si ripercuotono su tutti i concittadini e genera una notevole inefficienza nella gestione dei rifiuti".

"La raccolta degli ingombranti è quindi disciplinata dal nostro comune per assicurare una corretta gestione e smaltimento dei materiali. Sono stati introdotti dei limiti quantitativi e delle procedure specifiche per rendere più accessibile e organizzata questa tipologia di raccolta".

"Le polemiche sulla gestione della raccolta degli ingombranti spesso nascono da malintesi o da una mancata comprensione del contesto in cui essa avviene. È importante sottolineare che il costo della raccolta non dipende solo dalle specifiche attività svolte dal comune, ma è strettamente correlato alla quantità e qualità del materiale stoccato. Ricordiamo che il costo della raccolta ingombranti è calcolato dal gestore del servizio al pari della raccolta di rifiuti indifferenziati quindi al massimo del costo di raccolta e smaltimento".

"Grandi quantità di ingombranti richiedono risorse umane, mezzi e infrastrutture dedicate per la loro movimentazione e smaltimento. Questi costi si riflettono sulle tariffe di raccolta dei rifiuti, è pertanto fondamentale che i cittadini ne siano consapevoli", prosegue il primo cittadino.

"La regolamentazione della raccolta ingombranti mira anche ad incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, come ad esempio il riciclo, il riutilizzo o la donazione dei mobili e oggetti ancora in buono stato. Queste pratiche, oltre ad essere più sostenibili, possono contribuire a ridurre le quantità di rifiuti destinati alla raccolta degli ingombranti".

"La collaborazione tra individui e comunità, insieme ad una maggiore responsabilità verso il nostro ambiente, aiuterà a gestire in modo più sostenibile i rifiuti ingombranti e ad alleviare il loro impatto sulla nostra comunità", conclude il sindaco Dotta.