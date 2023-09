Finale, la Compagnia di San Pietro festeggia col tradizionale pranzo sociale 2023

E' quella di domenica 1 ottobre la data scelta dalla Compagnia di San Pietro di Finale Ligure per ritrovarsi all'ormai consueto pranzo sociale, un appuntamento divenuto immancabile al termine della stagione estiva finalese non solo per fare il punto sulle attività già svolte ma anche per far nascere nuove idee nell'associazione, uno dei perni della comunità finalese.

È giunto il momento di unirsi alla festa annuale che sta nel cuore di tutti gli amanti della tradizione e della buona cucina finalese. La Compagnia di San Pietro di Finale Ligure è lieta di annunciare il suo imminente Pranzo Sociale, un appuntamento che porta insieme il sapore autentico della cucina locale e l'atmosfera di solidarietà che rende unica questa comunità.

A partire dalle ore 12.30, nel piazzale antistante la sede della Compagnia situata sul lungomare Migliorini, nei pressi della pittoresca spiaggia "dei Neri", la tavola sarà imbandita per soci e ospiti che avranno l'opportunità di gustare il menù con pasta all'amatriciana, le cozze "di Aristide" e, per chiudere in bellezza, un sorbetto rinfrescante e caffè. Il tutto servito con l'accompagnamento di prosecco.

Ma il pranzo sociale della Compagnia di San Pietro è anche molto di più. Anche quest'anno, avrà luogo la tradizionale lotteria con premi gentilmente offerti dai generosi commercianti di Marina la cui presenza e supporto alle iniziative della Compagnia sono ormai costanti, un esempio di quanto sia forte il senso di comunità a Finale Ligure.

Per partecipare all'evento è possibile effettuare prenotazioni ai seguenti numeri di telefono: 3409237194 (Aristide) e 3404866401 (Nadia), entro il 28 ottobre.