Scoperto l'incarico di un pediatra di libera scelta a Cairo, l'Asl2 pubblica la graduatoria

L'azienda Sanitaria Locale ha pubblicato la graduatoria per coprire il posto di pediatra di libera scelta che era rimasto scoperto nell'ambito del Distretto Sanitario delle Bormide e che permetterà di affidare l'incarico che era vacante Cairo.

All'avviso pubblicato dall'Asl2 hanno risposto quattro pediatri. La graduatoria provvisoria è costituita da Chiara Russo (che ha fatto domanda per trasferimento da Campomorone), Francesca Ventura, per graduatoria, con punteggio di 29,7; Federica Baldi, per graduatoria con punteggio di 27,2; Luca Moresco, per graduatoria, con punteggio di 25,5.

Nei mesi scorsi si era aperta una polemica tra la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) e la Fondazione Gimbe che, nonostante il calo delle nascite dichiarava che la Provincia, e La Regione, soffrono per la carenza di pediatri di libera scelta. Secondo dati della fondazione indipendente Gimbe aggiornati al maggio scorso, in Liguria mancano 20 pediatri per rispettare il tetto massimo di assistiti fissato dal ministero della Salute che garantirebbe l’esercizio della libera scelta.

La Fimp aveva replicato che gli specializzandi non mancano e, che anche a causa del calo delle nascite, non si prevede in futuro una carenza di medici per l'infanzia.